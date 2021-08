L’AQUILA, CONDANNATO DI ABUSI SU MINORE EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO

L’AQUILA – Nonostante fosse ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale e adescamento di minore, continuava imperterrito ad uscire e a frequentare i luoghi di ritrovo, con l’intento per adescare le sue giovani prede.

Nel pomeriggio di oggi, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Arischia hanno arrestato e tradotto in carcere un trentenne aquilano, a seguito dell’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, cui quest’ultimo era sottoposto già dallo scorso aprile.

In particolare, attraverso un’egregia attività informativa, sono riusciti a raccogliere le giuste notizie sul conto del ragazzo e, con l’ausilio degli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno poi fermato il giovane, notificandogli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa del Tribunale di L’Aquila – Ufficio G.I.P, prima che potesse compiere qualche altro reato in danno di qualche ignaro ragazzino.

Contestualmente all’arresto gli uomini dell’arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso la casa del ragazzo, che ha permesso di rinvenire e sequestrare: tre piante di marijuana, gr. 0,8 di semi di marijuana; quasi un etto di foglie di marijuana gia’ essiccate, contenute in svariati contenitori, nonché una katana in ferro.

Pertanto, a carico del trentenne è scattata un’altra denuncia per produzione di sostanze stupefacenti e illecita detenzione di arma.