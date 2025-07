L’AQUILA: “L’ABRUZZO AD ASSISI, UNA FIAMMA D’AMORE PER SAN FRANCESCO”, LA PRESENTAZIONE

L’AQUILA – “L’Abruzzo ad Assisi. Una fiamma d’amore per San Francesco”.

Si terrà martedì 22 luglio, alle ore 11, all’Aquila, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Interverranno monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona Valva e delegato dei Vescovi d’Abruzzo per l’evento, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Antonio D’Angelo, arcivescovo metropolita dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, Fra Massimo Travascio, Custode della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola – Assisi, Don Antonio Borgo, vicario episcopale per la Pastorale della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, i delegati dei ministri provinciali dell’Ordine Francescano.