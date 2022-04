L’AQUILA, CONSEGNA LAVORI EX LICEO VIA MAIELLA: “CON UFFICI NUOVA VITA CHE TORNA IN CENTRO”

L’AQUILA – “Altra vita che torna nel cuore pulsante della nostra città”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nell’annunciare la consegna, questa mattina, dei lavori per la ristrutturazione dell’ex Liceo scientifico di via Maiella.

Presenti rappresentanti della Municipalità dell’Aquila (l’immobile è di proprietà comunale), del Provveditorato alle Opere pubbliche, stazione appaltante, e della ditta esecutrice delle opere.

L’importo complessivo dei lavori, che si concluderanno in 400 giorni, è di 5,8 milioni. Al termine dei lavori, su complessivi 3.600 metri quadrati di spazi, tra aree interne ed esterne, la struttura ospiterà uffici dell’ente comunale.

“Questo è il cortile della scuola che ho frequentato anch’io, siamo in pieno centro storico a due passi dalla Basilica di San Bernardino – ha detto il primo cittadino – Si tratta di un passaggio importante per il ripopolamento del centro storico. Ci adopereremo per richiedere i finanziamenti anche per il secondo lotto degli interventi al fine di completare il parcheggio interrato con 40-50 posti auto”.