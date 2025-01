L’AQUILA: CONSEGNATE IN PREFETTURA LE MEDAGLIE D’ONORE AI FAMILIARI DEI DEPORTATI NEI LAGER NAZISTI

L’AQUILA – La Repubblica Italiana ha riconosciuto la data del 27 Gennaio quale “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte e coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato vite e protetto i perseguitati.

Il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, pertanto, in occasione della ricorrenza, ha consegnato oggi in Prefettura ai familiari di sei militari deportati ed internati una medaglia d’onore, a riconoscimento morale del loro sacrificio e come monito e ricordo per le future generazioni.

Alla Cerimonia, che si è svolta nel rispetto della solennità del significato dell’evento e in un clima di intensa partecipazione emotiva, hanno preso parte, oltre i familiari dei cittadini internati, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Sindaco del Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi, i Sindaci dei Comuni di residenza dei familiari degli insigniti, il Questore della provincia dell’Aquila con i Comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e autorità civili.

Ecco i nomi degli insigniti: AUGUSTO PASQUALE GIANGREGORIO nato a Castelvecchio Subequo il 17/07/1914 Militare – luogo di internamento Goerlitz( Germania) periodo di deportazione dal 08/09/1943 al 02/05/1945; DORINO PRESUTTI nato a Pratola Peligna il 01/09/1921 Militare – luogo di internamento Germania periodo di deportazione fino al 07/07/1944: ANTONIO RICCI nato ad Anversa degli Abruzzi il 13/06/1924 Militare – luogo di internamento Lager XB -Sandbostel, Bremervorde (Germania) periodo di deportazione dal 09/09/1943 al 08/05/1945; PIETRO SESTINI nato a Sulmona il 16/08/1913 Militare – luogo di internamento eopolim Wietzendorf, Nordhorn. periodo di deportazione dal 11/09/1943 al 12/04/1945; LEONARDO LUCIANI nato a Capistrello il 15/11/1922 Militare – luogo di internamento Stalag II D periodo di deportazione dal 10/09/1943 al 03/09//1945; GUIDO PAOLETTI nato a Roio Piano il 02/12/1920 Militare – luogo di internamento Stalag III C, periodo di deportazione dal 14/09/1943 al 01/08/1945;LUIGI GIOSUE’ PUGLIELLI nato a Pratola Peligna il 04/02/1917 Militare – luogo di internamento Stalag VI D periodo di deportazione dal 09/09/1943 al 30/08/1945.