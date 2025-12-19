L’AQUILA: CONSEGNATI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA DI MONTICCHIO, INTERVENTI PER 1 MLN

L’AQUILA – Consegnati questa mattina i lavori di consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale San Nicola di Bari della frazione aquilana di Monticchio. Si tratta di un investimento complessivo di circa un milione di euro di fondi Cipess stanziati nella delibera 77/2015.

I lavori – si legge in una nota del Comune dell’Aquila – sono curati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (USRA), grazie all’intesa raggiunta con l’allora Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero della Cultura, oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dell’Aquila e di Teramo, che ha consentito di inserire l’edificio di culto nel protocollo sottoscritto nel 2022 con la Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’intervento, finalizzato alla messa in sicurezza strutturale e al recupero funzionale dell’edificio, avrà una durata stimata di circa un anno e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di ricostruzione e restituzione dei luoghi identitari delle frazioni del territorio comunale.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi, del titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra), Salvatore Provenzano, del responsabile unico del progetto, Maria Gabriella Florio, del titolare dell’impresa affidataria, Vincenzino Scimia, rappresentanti dell’assise civica, come l’assessore Laura Cucchiarella, i consiglieri comunali, Gloria Nardecchia, che ha seguito personalmente le procedure, Livio Vittorini e Massimo Scimia.

“La consegna dei lavori della chiesa di San Nicola di Bari rappresenta un momento importante per la comunità di Monticchio e un ulteriore passo avanti nel percorso di collaborazione tra istituzioni che abbiamo costruito e consolidato in questi anni”, dichiara il sindaco Biondi.

“Procediamo in tempi record e secondo le modalità annunciate sin dal primo sopralluogo dello scorso gennaio in ragione della coerenza amministrativa e politica di un’Amministrazione che pone al centro il ruolo delle frazioni e delle periferie, riconoscendone il valore sociale, identitario e comunitario. Questo intervento ci consentirà di restituire a Monticchio un luogo di culto e di aggregazione spirituale e sociale molto atteso, che si affianca agli altri investimenti già realizzati nella frazione: oltre a una somma complessiva di 770mila per i lavori di riqualificazione del campo da calcio, l’amministrazione ha investito anche 300mila euro per la rifunzionalizzazione della ex scuola primaria e 40mila euro per la riqualificazione dello storico fontanile”.

“Desidero ringraziare in modo particolare il consigliere comunale Gloria Nardecchia per l’attenzione e l’impegno con cui ha seguito tutte le procedure, così come l’Ufficio speciale per la ricostruzione e la Soprintendenza per il lavoro svolto. Continuiamo a lavorare affinché la ricostruzione non sia solo materiale, ma anche sociale e culturale, restituendo alle comunità i loro luoghi più cari”, conclude il sindaco dell’Aquila.