L’AQUILA: CONSEGNATI LAVORI PER DEMOLIZIONE PALAZZINE ATER DI PORTA LEONI

L’AQUILA – Consegnati questa mattina i lavori per la demolizione delle palazzine Ater di Porta Leoni, che saranno sostituite da un parcheggio a raso per circa cento posti auto.

Nell’occasione il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei beni pubblici, Raffaele Daniele, hanno effettuato un sopralluogo per confrontarsi con tecnici e responsabili della ditta esecutrice dell’appalto per un valore di mezzo milione di euro. 120 giorni la durata degli interventi.

“L’abbattimento delle palazzine inizierà non appena saranno terminate le operazioni di svuotamento degli appartamenti, in cui sono ancora presenti beni mobili, e della bonifica di parti in amianto che sono state rinvenute, secondo le procedure previste dalle norme. – spiegano Biondi e Daniele – Successivamente si procederà all’ispezione geognistica e archeologica dei terreni – propedeutica per il secondo step di lavori che prevede la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano -, cui seguirà l’avvio dello smantellamento degli stabili e della disposizione degli stalli per le auto. L’area di sosta è frutto di una importante collaborazione attuata con l’Ater dell’Aquila e rappresenta una risposta concreta alle esigenze di residenti, commercianti e fruitori del centro storico”.