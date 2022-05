L’AQUILA, CONSEGNATI LAVORI STRADA TORRIONE-SAN GIACOMO

L’AQUILA – L’amministrazione comunale dell’Aquila ha consegnato i lavori per la sistemazione e l’adeguamento della strada di collegamento tra i quartieri del Torrione e di San Giacomo.

Il progetto, per un importo di 430mila euro approvato lo scorso mese di febbraio dalla giunta, prevede la realizzazione di una nuova illuminazione, marciapiedi e attraversamenti rialzati oltre a pavimentazione e segnaletica stradale.

“Sessanta giorni per il completamento degli interventi, molto attesi dalla comunità locale, che consentiranno di rendere fluida la circolazione stradale e più sicuro il transito per i pedoni”, si legge in una nota.