L’AQUILA: CONSEGNATI PACCHI ALIMENTARI ALLE SUORE DEL MONASTERO DI SAN BASILIO

L’AQUILA – “Auguro a ognuno che porta beneficenza cento volte tanto e vita eterna”.

Con queste semplici parole che toccano il profondo del cuore, la Badessa del Monastero San Basilio, Suor Margherita insieme alle altre monache, ha accolto la generosa consegna di pacchi alimentari frutto della raccolta effettuata il fine settimana scorso al supermercato Carrefour di via Panella all’Aquila, organizzata dai i volontari dell’associazione “Dona un pasto per la Dignità Odv”, i volontari della Parrocchia S. Maria Mediatrice di L’Aquila, i volontari di MissiOn Amici di San Basilio e i volontari del Gruppo L’Aquila – CISOM – Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta.

“Come di consueto l’ultima raccolta di beni alimentari dell’anno è destinata alle suore benedettine-celestine del Monastero di San Basilio di L’Aquila – dice Luigi Cordeschi coordinatore dell’Associazione Dona un pasto per la dignità O.d.v.-. Gli amici dell’Associazione “Mission Amici di San Basilio”, della Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di L’Aquila ed il Gruppo L’Aquila-CISOM (Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta) hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa. Vogliamo ringraziare i volontari di queste associazioni per il loro preziosissimo contributo e tutte le persone che hanno donato con il cuore. Il Monastero San Basilio è un punto di forza per la città, un punto di riferimento per tante famiglie in difficoltà. Un piccolo gesto da parte di tutti ha generato una grande atto di amore”.