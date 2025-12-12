L’AQUILA: CONSEGNATO ALLA MEMORIA DI SILVIO DI GIULIO IL TESSERINO DA GIORNALISTA

L’AQUILA – Un momento di profonda commozione ha caratterizzato la cerimonia del XXIV premio giornalistico “Guido Polidoro”, che si è tenuto giovedì 11 dicembre, al Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila. In occasione della premiazione, l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, ha consegnato il tesserino da giornalista pubblicista alla memoria di Silvio Di Giulio. Un riconoscimento simbolico ma di grande valore, che sancisce il percorso professionale che Silvio, scomparso prematuramente lo scorso anno, aveva avviato con determinazione, raccogliendo e preparando la documentazione utile all’iscrizione all’Ordine.

Il tesserino è stato consegnato ai genitori, Tony Di Giulio e Marta Pedone, accolti da un lungo applauso. A consegnarlo è stata la presidente dell’Ordine regionale, Marina Marinucci, che ha sottolineato come questo gesto rappresenti “un atto dovuto a un giovane che aveva trovato nel giornalismo un naturale proseguimento della sua poliedrica attività culturale”.

Critico musicale e giornalista culturale, Silvio Di Giulio aveva collaborato con Musicalnews.com, distinguendosi per sensibilità e competenza, e aveva raccontato il territorio marsicano attraverso le pagine di Terre Marsicane, contribuendo con profondità alla narrazione della sua terra. La sua attività rifletteva una curiosità inesauribile: dalla musica alla fotografia, fino all’impegno come trainer Erasmus. Un ragazzo poliedrico, capace di tradurre in parole e immagini la ricchezza del mondo che osservava.

Scomparso prematuramente il 30 novembre 2024, a soli 39 anni, a causa di una rara malattia, Silvio Di Giulio ha lasciato un segno indelebile nella comunità culturale abruzzese. La sua eredità continua oggi attraverso l’associazione Fondazione Silvio Di Giulio e attraverso i progetti nati a Santa Jona (frazione di Ovindoli in provincia dell’Aquila), come La Casa di Silvio, spazi pensati per coltivare arte, creatività e condivisione.

La consegna del tesserino è stato il preludio a un nuovo appuntamento dedicato alla sua memoria: la serata di beneficenza con “Gli Amici di Silvio”, in programma sabato 13 dicembre, alle ore 21, al Castello Orsini Colonna di Avezzano. L’evento vedrà la partecipazione dell’Orchestra Napoli Tre Punti e a Capo e delle cantanti premiate alla recente edizione del Santa Jona Festival Blues & Jazz, Chantelle Bourcier (migliore tecnica vocale) e Serena Scocca (migliore interpretazione), che saranno accompagnate dal maestro Gabriele Petrillo.

La serata, che sarà condotta da Luca Di Nicola, sarà finalizzata a dare un aiuto concreto e diretto alle persone colpite da aplasia midollare. Sono attesi, in qualità di ospiti, il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, il Senatore Guido Quintino Liris, il vicepresidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Panunzi e la presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Marina Marinucci. L’iniziativa conferma la volontà di trasformare il ricordo in impegno, la memoria in progetto. Così come Silvio avrebbe voluto: cercando la bellezza, raccontandola e condividendola.