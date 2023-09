L’AQUILA: CONSIGLIERE D’ANGELO COLPITO AL VOLTO DA UN CAVALLO, IDENTIFICATO PROPRIETARIO

L’AQUILA – “Sono stato colpito da un cavallo incustodito che pascolava tranquillamente all una di notte nella mia proprietà accanto la mia auto”.

A raccontare la disavventura è il consigliere comunale dell’Aquila Daniele D’Angelo che sui social ha postato una foto con il volto sanguinante e una dopo le medicazioni in ospedale. Il proprietario del cavallo, fa sapere, sarebbe stato identificato dai carabinieri.

“Insieme a lui ce ne erano altri poco distanti – spiega D’Angelo, che è anche il titolare del ristorante Parkkeller, nella frazione aquilana di Collebrincioni – Quando mi sono avvicinato all’ auto per salire a bordo mi sono accorto della sua presenza e lui della mia. Istintivamente ha reagito scalciando e sono vivo per miracolo. Cavalli e vacche che entrano nei giardini delle case forse neanche in India con le vacche sacre accade più! Che poi una volta può succede a tutti che gli scappano ma per alcuni è la normalità”.

“I carabinieri accorsi sul posto hanno identificato cavalli e allevatore tramite foto e video. La mancata custodia degli animali soprattutto nelle ore notturne è una pratica criminale. Sono anni che lotto contro questo modus operandi di alcune persone. Come si dice ci deve scappare il morto per porre fine ad alcune pratiche sbagliate. Per fortuna questa volta non si è arrivati al morto ma la parola fine all’ abbandono di animali la metteremo, i carabinieri già stanno lavorando”.