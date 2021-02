L’AQUILA: CONSIGLIO COMUNALE TORNA A RIUNIRSI IL 12 FEBBRAIO

L’AQUILA – Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Tinari, rende noto che l’Assemblea civica tornerà a riunirsi venerdì 12 febbraio, alle 9.30, in seduta di prima convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma digitale MT. All’ordine del giorno, l’atto di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate del Comune dell’Aquila e dell’istituzione Centro servizi anziani per il triennio 2021-2023.

Il Consiglio esaminerà anche la nuova convenzione tra gli enti locali soci dell’Asm per l’esercizio del controllo congiunto e le modifiche allo statuto societario. È prevista inoltre l’approvazione del nuovo schema di statuto della fondazione “Premio nazionale di pittura Francesco Paolo Michetti”.

L’Aula discuterà anche tre ordini del giorno: “Utilizzo e destinazione del musp attualmente in uso alla scuola elementare Celestino V” e “Ulteriori misure per il servizio di pre-interscuola comunale (entrambi a firma del consigliere Romano, Iv) e “Individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici come sedi per seggi elettorali” (consigliere Palumbo, Pd).

In programma anche due mozioni: “Relazione in merito alla realizzazione di interventi immediati a favore della sala d’attesa del cup dell’ospedale dell’Aquila” (Romano) e “Collegamento ferroviario veloce L’Aquila-Roma (consiglieri De Santis, Cambiare insieme, e Colantoni, Fdi).

