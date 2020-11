L’AQUILA – Due nuovi drive-in pubblici organizzati dalla Asl per effettuare tamponi per rilevare il contagio da coronavirus, nel nucleo industriale di Bazzano e nell’aeroporto dei Parchi di Preturo, dove lo spazio è stato messo a disposizione da Sunrise Aviation, la società aquilana che ha appena avviato la gestione ventennale dello scalo, dopo aver vinto in bando comunale di gennaio.

La notizia è stata resa nota nel corso del consiglio comunale dell’Aquila dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, Fratelli d’Italia, citando come fonte il direttore sanitario della Asl provinciale aquilana Sabrina Cicogna.

La seduta on line ha visto la partecipazione anche del direttore generale della Asl Roberto Testa, del direttore sanitario Cicogna, del direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, e dei capo-dipartimenti e primari aquilani in prima linea in queste drammatici giorni. E’ intervenuto anche il vicepresidente di Giunta regionale Emanuele Imprudente, leghista e il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci.

Biondi è partito dal dato, definito “preoccupante” secondo il quale in città ci sono oltre 900 casi di contagi in un mese, oltre 1500 se si fa riferimento ai comuni vicini.

Biondi ha evidenziato che c’è difficoltà ad effettuare un numero di tamponi ad adeguato in quanto mancano i reagenti, e tamponi. Ha definito inaccettabile il ritardo dei lavori della centrale del 118. Ha annunciato una campagna di comunicazione rivolta a favorire il rispetto delle regole tra la cittadinanza.

