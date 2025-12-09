L’AQUILA: CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI, LE PROSSIME SEDUTE

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila terrà due sedute lunedì 15 dicembre, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale di Palazzo Margherita, in piazza Palazzo.

Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo.

Alle 9.30, in prima convocazione, l’assemblea sarà chiamata ad approvare la proposta di deliberazione riguardante la razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie del Comune con l’analisi delle società in cui l’ente detiene partecipazioni dirette o indirette. In discussione anche la costituzione del comitato di sostegno, con l’approvazione del relativo statuto, per l’Aquila 2026, capitale italiana della cultura.

Altri due atti iscritti all’ordine del giorno riguardano l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile a Cansatessa e la dichiarazione di efficacia della variante urbanistica per la realizzazione di un intervento di mobilità dolce a Coppito, nella zona della scuola ispettori e soprintendenti della guardia di finanza.

Due le interrogazioni previste: “Amphisculture a Collemaggio” (prima firmataria, Stefania Pezzopane, Pd), e “Casa Museo Signorini Corsi” (Lorenzo Rotellini, Avs).

Due anche le interpellanze: “Attuazione delle procedure di esproprio riguardanti le aree del progetto Map e delle connesse opere di urbanizzazione, in località Poggio Santa Maria” (Paolo Romano, L’Aquila nuova) e “Via Scuola della Torretta: segnalazione pericolo su strada pubblica e ripristino fontanile” (prima firmataria, Emanuela Iorio, il Passo possibile).

All’ordine del giorno anche la mozione del gruppo il Passo possibile riguardante la riduzione delle tariffe e l’implementazione delle modalità di pagamento del parcheggio di Porta Leoni.

L’eventuale seconda convocazione è stata fissata per martedì 16 dicembre, sempre alle 9.30 e sempre nella sala consiliare Tullio De Rubeis.

Il Consiglio comunale si riunirà anche nel pomeriggio del 15 dicembre, alle 14.30, per una discussione sul futuro del progetto ‘Parco della Luna’ e dell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. La seduta sarà aperta, con la possibilità di istituzioni e associazioni, invitate su richiesta di componenti del Consiglio, di partecipare e di intervenire.

La proposta di deliberazione riguardante la razionalizzazione delle partecipazioni azionarie del Comune sarà preliminarmente esaminata dalla prima commissione consiliare, Programmazione e Bilancio, che si riunirà venerdì 12 dicembre, alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, nella sala consiliare di palazzo Margherita.

Lo comunica il presidente, Livio Vittorini.

La commissione discuterà anche sull’analisi delle criticità emerse dal report della società partecipata Asm.