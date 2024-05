L’AQUILA: CONSIGLIO COMUNALE IL 17 MAGGIO. SI PARLA DI CANONE ALLOGGI PIANO CASE E CONSULTA SPORT

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi venerdì 17 maggio, alle 9, in prima convocazione, nella sala consiliare di Palazzo Margherita.

All’ordine del giorno la proposta di deliberazione riguardante l’integrazione della Consulta dello sport, con l’inserimento in questo organismo – che ha funzioni di raccordo e di partecipazione con le realtà sportive, politiche e sociali e che rappresenta uno strumento di interlocuzione tra l’assessorato allo sport del Comune e le associazioni operanti sul territorio comunale – del rappresentante territoriale dell’azienda pubblica Salute e Sport spa.

Tra gli altri argomenti in discussione, il provvedimento con cui viene rideterminato il canone mensile degli alloggi del progetto Case e dei Map. Altre proposte di deliberazione riguarderanno la riqualificazione di edifici non residenziali, con trasformazione in residenziale, in località Calore nella frazione di San Vittorino, due cambi di destinazione d’uso, da magazzino a ricettivo e da artigianale a commerciale nel centro storico dell’Aquila e un permesso di costruire in deroga per la parziale demolizione e ricostruzione di un aggregato, sempre nel centro storico

L’ordine del giorno prevede anche due interpellanze: una sui mancati interventi di manutenzione delle strade di pulizia dei tombini e delle caditoie nel territorio comunale e l’altra sui tempi di riapertura della piscina comunale Ondina Valla di viale Ovidio. Due le mozioni iscritte tra gli argomenti della seduta di venerdì, “Sede all’Aquila del Provveditorato interregionale dell’amministrazione penitenziaria” e “Interramento o spostamento dell’elettrodotto da 220 kV per il tratto insistente nella zona urbanizzata del comune”. Altro documento in discussione, l’ordine del giorno sulla salute mentale della comunità, con particolare estensione alle nuove generazioni e alle fasce fragili della popolazione”.

La quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, si riunirà giovedì 16 maggio, alle 8.30 in prima e alle 9 in seconda convocazione, nella sala delle Commissioni di Palazzo Margherita, per un monitoraggio sull’avviso di selezione dell’Asm per 10 addetti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e sulla verifica di questioni inerenti l’amministratore della stessa azienda