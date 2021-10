L’AQUILA, CONSIGLIO COMUNALE: PROSSIMA SEDUTA LUNEDI’ 11 OTTOBRE

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila, su disposizione del presidente Roberto Tinari, è convocato per lunedì 11 ottobre, alle 15.30 in modalità mista. I consiglieri potranno riunirsi nella sala Ipogea dell’Emiciclo oppure collegarsi in videoconferenza.

All’ordine del giorno, la proposta di delibera per l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area del territorio attraverso l’accordo con i proprietari. Sarà messa in votazione anche la presa d’atto delle richieste e delle permute relative al progetto unitario Sant’Andrea fuori le mura. In Aula anche la parte descrittiva della sezione strategica e operativa del Documento unico di programmazione (Dup) e il regolamento per la rievocazione storica partecipata.

E’ previsto inoltre l’esame di due mozioni del consigliere Romano (Iv). Una riguarda la riqualificazione e il ripristino della messa in sicurezza dei campi di calcetto e basket sparsi per la città e consequenziale superamento delle criticità presenti; l’altra, le prestazioni individuali domiciliari relativamente alla regolamentazione della fase di sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali.

La seduta del Consiglio comunale potrà essere seguita in streaming sulla web tv dell’ente, a questo indirizzo https://www.youtube.com/user/webtvcomuneaq .