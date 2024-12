CONSIGLIO PROVINCIALE L’AQUILA: APPROVATO REGOLAMENTO GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha approvato all’unanimità, nel corso della seduta del Consiglio riunito oggi presso la sede di via Monte Cagno all’Aquila, tutti i punti all’ordine del giorno. Tra le principali delibere adottate, l’approvazione del “Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare della Provincia”, che stabilisce le linee guida per la valorizzazione degli immobili di proprietà dell’Ente, e il parere favorevole all’avvio di un progetto di impianto solare fotovoltaico, denominato “Avezzano 1”, che prevede la realizzazione di circa 25 ettari di impianto nella zona del nucleo industriale di Avezzano (L’Aquila).

“Con l’approvazione di oggi – ha spiegato il presidente della Provincia, Angelo Caruso – abbiamo tracciato un passo significativo per lo sviluppo del nostro territorio in termini di sostenibilità, innovazione e per il patrimonio pubblico”.

“L’iniziativa, promossa dalla società partecipata dell’Azienda regionale Attività produttive, Arap Energia, è di pubblica utilità in quanto investimento nel settore delle rinnovabili e che contribuisce al rafforzamento delle infrastrutture energetiche locali”, ha sottolineato nel suo intervento in Consiglio il dirigente del settore Urbanistica e Territorio, Andrea De Simone.

Il nulla osta permetterà dunque la formalizzazione del progetto per la realizzazione dell’impianto e delle opere di connessione alla rete entro la fine dell’anno.

Sempre all’unanimità, è stata infine approvata la convenzione con il Comune di Carsoli per l’uso gratuito dei locali situati nell’edificio omnicomprensivo di Carsoli (L’Aquila) in piazza della Libertà.

“Un accordo che consente alla Provincia di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra gli enti locali – ha concluso il presidente Caruso – Con queste azioni l’amministrazione provinciale dimostra, ancora una volta, il suo impegno verso la transizione energetica, sempre a favore della collettività”.