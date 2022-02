L’AQUILA: CONSULTA COMUNALE GIOVANILE, ELETTO PRESIDENTE LUDOVICO CALDARELLI

L’AQUILA – Si sono svolte ieri presso la sala ipogea del consiglio regionale dell’Abruzzo, le elezioni per il rinnovo della Consulta Comunale Giovanile, l’organo di massima rappresentanza dei giovani fino ai 35 anni del comune dell’Aquila. Eletto presidente Ludovico Caldarelli, segretario Sofia Climastone, vicepresidente Stefano Vecchioli, consiglieri Gianlorenzo Aloisi, Margherita Paoletti, Michael Parisi e Andrea Ianni

Afferma in una nota Ludovico Caldarelli: “Grazie all’assessore alle politiche giovanili Maria luisa Ianni per aver traghettato e gestito al meglio la giornata di ieri. I miei auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri, in particolare ai membri del consiglio direttivo, segretario e vicepresidente, che avranno un ruolo centrale ed ,allo stesso tempo, anche maggiori responsabilità! Sono sicuro che questa Consulta lavorerà per e con tutte le realtà presenti in città, sia quelle che ne fanno parte ufficialmente, che quelle che non hanno un posto nell’organo. Questa sarà la consulta della partecipazione, dell’inclusione e del buon senso dei ragazzi dell’Aquila.”