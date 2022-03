L’AQUILA, CONSULTA GIOVANILE IN SEDE CASAPOUND. PRC: “SEGNALI INQUIETANTI DA AMMINISTRAZIONE”

L’AQUILA – “Manca soltanto di ritrovarci da un giorno all’altro con il fascio littorio al portone del Palazzo Municipale. Sempre più inquietanti i segnali che vengono dall’amministrazione comunale in tema di compiacenza con pericolose nostalgie fasciste quali la collocazione di uno striscione minaccioso davanti alla sede del Partito Democratico e la riunione della Consulta giovanile cittadina tenutasi nella sede di CasaPound”.

Così, in una nota, Mauro Colaianni, segretario di Rifondazione Comunista L’Aquila, che aggiunge: “Nel manifestare la solidarietà al Partito Democratico, organizzazione rispetto alla quale il PRC registra una marcata alterità anche in queste drammatiche settimane di guerra, appare sempre più evidente come il sindaco Pierluigi Biondi non perda occasione per dimostrarsi incapace di qualificarsi, come ogni primo cittadino dovrebbe, rappresentante di tutti i cittadini, al di là del colore politico”.

“Che un organismo pubblico come la Consulta Giovanile del Comune venga convocata presso la sede di – CasaPound-, organizzazione che ama definirsi composta da fascisti del terzo millennio, non può che indurre alle valutazioni più fosche in merito già alla sola ricandidatura del sindaco Biondi e, nel contempo, rinnovare le iniziative per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste presenti nel nostro paese”.

“Per rinnovare gli sforzi per allontanare ogni ombra mefitica di ritorno di un passato irriproponibile anche nella nostra città, partecipiamo domani alla protesta venerdì 18 maggio a piazza nove martiri”, conclude.