L’AQUILA, CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI: LUCCITTI ELETTO PRESIDENTE

L’AQUILA – Aristide Luccitti, coordinatore di Azione Studentesca per L’Aquila e Avezzano, è il nuovo presidente della Consulta provinciale degli studenti dell’Aquila.

Luccitti è stato eletto con la maggioranza di 21 voti favorevoli su 28.

“Un risultato storico per il movimento della destra studentesca aquilana che, per la prima volta dal 1996, anno di costituzione della Consulta degli studenti, elegge un suo esponente come presidente. Questa vittoria – dichiarano in una nota i rappresentanti di Azione studentesca e Gioventù nazionale dell’Aquila – è il risultato del supporto, dell’impegno e della fiducia degli studenti che hanno condiviso la nostra visione verso un’esperienza costruttiva, equa e migliorativa. Rappresenteremo e serviremo al meglio i colleghi, lavorando insieme per un’università dialogante, aperta, a misura di giovane e di nuove prospettive secondo le evoluzioni del mercato del lavoro “.

“Lo slancio di questa vittoria porta con sé la promessa di essere una voce attiva per gli studenti e i giovani del territorio, di diventare centro di ascolto e rendere proficua l’esperienza accademica. Per noi la meritocrazia è un elemento prioritario di crescita, contro le storture che hanno caratterizzato l’ultimo periodo della Consulta”.

“I nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale e che hanno votato e sostenuto la nostra lista. Siamo profondamente grati per l’opportunità di rappresentare i nostri coetanei, con gli stessi sogni e le stesse prerogative”.