L’AQUILA, CONTACT CENTER INPS: CRETAROLA, “LEGGE CLAUSOLA SOCIALE C’E’ GIA’, NON NE SERVE UN’ALTRA”

L’AQUILA – “Lo ripetiamo per l’ennesima volta: la legge sulla clausola sociale per l’internalizzazione degli addetti del Contact Center Inps anche dell’Aquila esiste già. Non c’è bisogno di farne un’altra, che tra l’altro sarebbe pericolosa. L’Inps, in tutto questo, continua a non rispettare una legge dello Stato”.

Lo ha detto in una intervista video ad AbruzzoWeb Venanzio Cretarola, segretario regionale abruzzese del sindacato Ugl per il settore telecomunicazioni, nel giorno dell’ennesimo sciopero nazionale in difesa della occupazione delle migliaia di addetti della commessa Inps.