L’AQUILA: CONTACT CENTER INPS, DOMANI MANIFESTAZIONE E ASSEMBLEA UGL PER DIFENDERE CLAUSOLA SOCIALE

L’AQUILA – Domani 14 ottobre 2021, in occasione dello sciopero generale nazionale di tutte le 13 sedi del Contact Center Inps, la Ugl Telecomunicazioni terrà un presidio e una manifestazione davanti alla Prefettura dell’Aquila, dalle ore 10 alle ore 12.

Alle ore 12, ci sarà un’assemblea di tutti i lavoratori del Contact Center, aperta alle forze politiche e agli organi di informazione presso la sala convegni della Casa del Volontariato, in via Saragat, “per approfondire i contenuti dell’incontro nazionale con Comdata di ieri e sulle iniziative per l’applicazione integrale della clausola sociale da parte di Inps”, si legge in un comunicato.