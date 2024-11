L’AQUILA, CONTRASTO A POVERTA’: RIUNIONE STRAORDINARIA IN TERZA COMMISSIONE RICHIESTA DA OPPOSIZIONI

L’AQUILA – Sull’importante e delicato tema del contrasto alla povertà all’Aquila, si terrà martedì mattina una riunione straordinaria della III Commissione “per affrontare e rafforzare gli strumenti del Comune”.

Il vertice – si legge in un comunicato dell’onorevole Stefania Pezzopane, consigliere comunale di opposizione – si tiene a seguito di una richiesta specifica a mia prima firma con tutte le consigliere ed i consiglieri di opposizione.

“Alla riunione, convocata dal presidente Frullo, abbiamo chiesto di invitare gli assessori competenti, ma anche i sindacati, la Caritas, il Centro Servizi Volontariato, la Croce Rossa italiana, le Volontarie vincenziane, Fraterna Tau, Punto Luce ed altre associazioni”, scrive Pezzopane.

IL COMUNICATO COMPLETO

La povertà continua ad aumentare nell’intero territorio del Comune dell’Aquila. Purtroppo il fenomeno è in continua crescita, non sempre visibile, ma tanto diffuso. Non è costituito solo da persone purtroppo emarginate e sole, ma è fatto anche da lavoratori sottopagati, donne e uomini soli e divorziati, disoccupati che fanno sempre più fatica ad arrivare alla metà del mese, gli “invisibili” che sfuggono alle attenzioni delle istituzioni.

Ci sono diversi fondi europei, nazionali e regionali per il contrasto alla povertà che vanno ben utilizzati per intervenire tempestivamente. Con questa riunione vogliamo fare il punto della situazione e proporre nuove iniziative affinché il contrasto alla povertà sia una priorità del Comune, per ridare dignità sociale a cittadini e famiglie in difficoltà.

Ci confrontiamo da sempre con associazioni impegnate tutti i giorni nell’accoglienza e nel contrasto alla povertà.

Pochi giorni fa è andato via Padre Quirino Salomone fondatore della mensa di Celestino, lungimirante artefice di iniziative solidali.

In quella mensa vengono distribuiti quotidianamente pasti a tanti aquilani che non riescono a portare cibo a casa, o perché non lavorano o perché prendono stipendi così bassi che non possono assicurarsi neanche il minimo indispensabile per sopravvivere.

Una situazione grave.

Il fenomeno della povertà è purtroppo destinato ad aumentare. Se non interveniamo subito con politiche concrete, esploderà inevitabilmente segnando drasticamente il futuro del nostro territorio. Ricordare e celebrare a L’Aquila Padre Quirino, significa innanzitutto coglierne l’eredità di un uomo che ha dedicato la sua vita a chi ha più bisogno.