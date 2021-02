L’AQUILA, CONTRASTO POVERTA’ EDUCATIVA: ADESIONI A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO IL 5 FEBBRAIO

L’AQUILA – “Ricordo che il 5 febbraio scadranno i termini per rispondere all’avviso pubblico indetto dagli uffici del Diritto allo Studio del Comune dell’Aquila, rivolto ad enti o associazioni del terzo settore con esperienza sui temi dell’educazione, per manifestare il proprio interesse a prendere parte alla realizzazione di una rete di contrasto alla povertà educativa, i cui rappresentanti faranno parte della relativa consulta comunale. È molto importante che ci sia una pluralità

di voci, la più ampia possibile, per veicolare le necessità del territorio e per poter avere una visione d’insieme sulle criticità e sulle soluzioni da intraprendere. Ciò permetterà anche l’analisi di una serie di micro-contesti, sparsi sul territorio, che con i consueti mezzi a disposizione non si riescono a studiare a fondo”.

E quanto dichiara l’assessore alle Politiche educative del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti. La documentazione è pubblicata sul sito internet del

Comune, a questo indirizzo

