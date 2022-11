CONTRIBUTI REGIONE AI DISABILI: PIETRUCCI, “QUI SI ILLUDE LA GENTE, STANZIATA UNA MISERIA”

L’AQUILA – “Tra le tante cose da non fare, per chi amministra la cosa pubblica, c’è il dovere di non illudere le persone, non discriminarle, non aggiungere danno e umiliazione a chi già vive in condizioni difficilissime. La Giunta Marsilio e l’assessore Quaresimale, purtroppo, hanno raggiunto questo triste risultato gestendo in modo assurdo il programma “Vita indipendente” (previsto dalla legge regionale del 23 novembre 2012 n. 57) attraverso un Bando finanziato per il 2022 con soli 728.000 euro”.

Lo afferma il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci.

“Con queste risorse” dice “solo 1/6 delle circa 400 domande presentate dalle famiglie che hanno a carico un disabile grave o gravissimo – ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3 – riceverà i contributi richiesti. Una vergogna”.

La minaccia di azioni eclatanti sollevate dalla CGIL e dall’associazione Carrozzine determinate, aggiunge çPietrucci, “ha costretto l’assessore ad annunciare l’incremento del fondo. Bene: le domande presentate nel 2022 necessitano di fondi per 3.596.000 euro. Vorrei chiedere a Quaresimale: perché il Bando non era già dotato di una adeguata copertura finanziaria? Perché si deve ricorrere all’assestamento di Bilancio? In concreto quanto verrà stanziato visto peraltro che siamo alla fine del 2022? E se poi l’intero sistema socio-sanitario riduce i servizi territoriali alle famiglie e ai cittadini, siamo sicuri che queste risorse basteranno? “.