L’AQUILA – Tornano i controlli antinquinamento per i corsi d’acqua aquilani. Nei giorni scorsi, secondo quanto attestato dalla foto, vigili del fuoco e carabinieri forestali hanno effettuato dei prelievi lungo le sponde del fiume Raio che poi confluisce nell’Aterno. Si vuole verificare, in base a controlli di routine, se ci sono ipotetiche alterazioni in relazione alla presenza non lontana delle aziende del nucleo industriale e grandi siti commerciali che insistono nella zona di Pile in particolare.i

Il piccolo corso d’acqua basce alle pendici del gruppo montuoso Monte San Rocco-Monte Cava, vicino al confine tra Abruzzo e Lazio verso Tornimparte da sud a nord, costeggiando l’autostrada A24 e venendo ingrossato da affluenti, tra cui il torrente Rio proveniente dalla vallata di Lucoli ed entra nella conca aquilana presso la frazione di Sassa. Qui cambia il suo corso dirigendosi verso est, attraversa, per l’appunto, il nucleo commerciale ed industriale di Pile, ad ovest dell’Aquila, e poi si immette nell’Aterno.

I controlli vengono effettuati regolarmente per monitorare la qualità dell’acqua nel tempo e identificare eventuali variazioni e per intervenire in tempo utile.