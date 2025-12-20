L’AQUILA: CONTROLLO DI VICINATO, CUCCHIARELLA, “DA LUNEDI’ POSSIBILE ADERIRE A PROGETTO”

L’AQUILA .- “Dopo la firma del Protocollo tra il Comune e la Prefettura, si parte con il progetto di controllo di vicinato che vede coinvolti i cittadini aquilani”.

È quanto si legge in una nota a firma dell’assessore alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella, che spiega: “Da lunedì sarà possibile aderire al progetto di controllo di vicinato; sarà infatti online, sul sito del Comune dell’Aquila, la pagina che, oltre a informare circa il progetto stesso, conterrà il modulo di adesione da compilare a cura dei cittadini che decideranno di partecipare attivamente alla vigilanza del proprio quartiere”.

Continua Cucchiarella: “In questa prima fase sarà necessario raccogliere le adesioni e smistarle in base alla zona di residenza dei partecipanti al progetto, per formare i gruppi che, attraverso WhatsApp, si scambieranno informazioni. Dal nuovo anno, insieme ai consiglieri comunali e al personale della Polizia Municipale, saremo presenti nei nostri quartieri e nelle nostre frazioni per coinvolgere la popolazione e spiegare le linee guida del progetto che, ci tengo a precisare, prevede la semplice osservazione dei dintorni della propria residenza e la segnalazione, sui gruppi, di situazioni ritenute anomale o potenzialmente pericolose. La finalità è quella di coadiuvare il lavoro delle forze dell’ordine, rendendo partecipi i cittadini che vorranno mettersi a disposizione”.

“Questo – conclude l’assessore Cucchiarella – è un ulteriore strumento frutto della proficua sinergia tra Comune, Prefettura e Forze dell’Ordine che, unito agli altri dispositivi già presenti sul nostro territorio comunale, come il protocollo “Mille occhi sulla città”, l’allargamento del perimetro per il “DASPO urbano” e, in ultimo, il più recente, l’ordinanza per le “Zone a Vigilanza Rafforzata”, contribuirà a elevare la sicurezza dei nostri concittadini, affiancando alla repressione la prevenzione dei reati”.