L’AQUILA: CONVEGNO SABATO 16 NELLA SEDE DEL CONI SU “LO SPORT CONTRO GLI ABUSI”

L’AQUILA – La Camera Minorile d’Abruzzo comunica che sabato 16/11/2024 alle ore 16,00 all’Aquila, presso la sede del CONI, in Via Montorio al Vomano n.18, organizzato unitamente al Comitato Regionale Abruzzese FISI CAB ed in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati L’Aquila e l’Accademia Medica della Provincia dell’Aquila Salvatore Tommasi Onlus, si terrà il Convegno “Lo Sport contro gli abusi”.

Si parlerà della recente Riforma dello Sport, per supportare le Associazioni e Società Sportive nell’adeguamento alla stessa e per diffondere la politica di contrasto in ambito sportivo di ogni forma di abuso, violenza, discriminazione, specie sui minori.