L’AQUILA: CONVEGNO SALUTE E LONGEVITA’, “CONOSCERE IL NOSTRO CORPO E LA DIMENSIONE SPIRITUALE”

L’AQUILA – “Conoscere meglio le funzionalità del nostro corpo è importante, così come è importante la dimensione spirituale e intellettiva”.

Lo ha sottolineato la presidente dell’Associazione “Cittadini per i Cittadini”, Rosetta Enza Blundo, che ha organizzato il convegno “Salute e Longevità” che si è tenuto all’Aquila, nella cornice della Sala Lignea del Palazzetto dei Nobili, sabato scorso 18 gennaio.

Di seguito la nota completa.

Blundo ha continuato citando sia gli studi sul cervello umano, di autori come McLean, che una recentissima pubblicazione su “Sanità” del “Sole 24 ore” dell’8 luglio scorso.

I risultati delle ultime ricerche confermano le conoscenze della medicina orientale e le affermazioni dei poeti sull’origine delle emozioni dal cuore, poiché quest’organo possiede un nucleo di neuroni posizionato tra l’aorta e l’arteria polmonare, che interagisce sia con il cervello “primario” che con il cervello ‘enterico’ del microbiota.

Ha proseguito presentando al numeroso pubblico presente i due relatori: la dott.ssa Maria Fioravanti, medico chirurgo con specializzazione in medicina del lavoro, che ha esposto il tema “I 7 segmenti dell’humanitas” e il prof. Remo Periginelli, pedagogista, educatore in scienze delle religioni e maestro di arti marziali, che ha esposto il tema “Le tecniche alchemiche per la salute e la longevità”.

Nella sua relazione, la dott.ssa Fioravanti ha parlato della salute come ”il dono più grande e prezioso che la vita ci possa riservare”, citando gli artisti che hanno saputo rappresentare la salute e la bellezza del corpo umano nelle magnifiche sculture e nei dipinti .

Ha proseguito poi nell’affermare che la medicina “è un’ars medica” e come tale dovrebbe essere praticata con un rapporto medico-paziente basato sulla fiducia, sulla totale riservatezza e sulla conoscenza di eventuali fattori di rischio pregressi o attuali, per limitare la paura ingiustificata e immotivata delle malattie che finisce per favorire l’uso eccessivo di farmaci e vaccini, ha concluso la dott.ssa.

Il prof. Remo Periginelli nella sua relazione ha spiegato cosa succede nel nostro corpo con tutte le informazioni che arrivano e quali siano le tecniche che permettono al corpo di vivere più a lungo e in salute, riprendendo studi sia orientali che occidentali.

Ad arricchire l’evento ci sono stati spazi musicali e una dimostrazione di Miranda Periginelli, che ha allietato il pubblico con una Forma del Ventaglio del Taijiquan, disciplina che mantiene la triade “salute, filosofia, arte marziale”.

Un dialogo finale tra i relatori e il pubblico ha concluso un pomeriggio culturalmente alto e ricco di saggezza”.