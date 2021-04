L’AQUILA, CONVITTO COTUGNO SECONDO AL PREMIO “SCUOLA DIGITALE 2021”

L’AQUILA – Il convitto Nazionale “Domenico Cotugno” si è classificato secondo al premio Scuola Digitale 2021, con il progetto digitale sociale dal titolo “Fai conMe”.

Il progetto Fai con me, in antitesi con il “Fai da te” del bricolage, nasce dal desiderio di “fare insieme, costruire insieme” e abbracciare la diversità di ogni singolo individuo, riconoscendo in ognuna/o una vera epropria ricchezza.

Le classi 2C, 4C, 5A del liceo classico coordinate dalla prof.ssa Grazia Cotroni, docente di matematica, hanno realizzatoartefatti digitali e li hanno poi resi reali perpermettere anche ai più fragili di raggiungere competenze solide.

Il premio è stato promosso dal Ministero dell’Istruzione – direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nel settore dell’innovazione didattica e digitale al fine di diffondere non solo modelli al passo con i tempi, ma buone pratiche di didattica digitale integrata.

“Il Cotugno continua, nonostante tutto, a fare scuola. Sempre e con ottimi risultati, grazie all’impegno di una comunità professionale creativa e appassionata”.