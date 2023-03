L’AQUILA, COORDINAMENTO PD SCHLEIN: “TERMINA PARTITO ZTL E RADICAL CHIC, VITTORIA STORICA”

L’AQUILA – “Una vittoria storica, ringraziamo davvero tutti coloro che hanno contribuito e sostenuto la proposta di Elly Schlein che viene eletta a livello nazionale col 53%. Evidenziamo in particolare i risultati a livello locale, dato che in provincia dell’Aquila la nostra mozione raccoglie il 57% dei consensi, e addirittura all’Aquila città il 73%, 20 punti sopra la media nazionale”.

Si è tenuta stamattina la conferenza stampa del coordinamento aquilano della mozione della neo eletta segretaria Pd. Presenti, tra gli altri, il coordinatore provinciale Stefano Albano, l’eletto in assemblea nazionale Massimo Prosperococco, i consiglieri comunali Stefano Palumbo ed Eva Fascetti, l’indipendente Alessandro Tettamanti, il segretario di Sassa Quirino Crosta e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.

“Perché questa affermazione nel nostro territorio? Evidentemente alla richiesta nazionale di cambiamento si è affiancata una domanda di rinnovamento ancora più forte che riguarda la nostra città, in tal senso ha giocato senza dubbio un ruolo importante la costituente L’Aquila Domani, il percorso di apertura che il PD aquilano ha intrapreso dalla Festa dell’Unità di settembre e che ha visto aderire tante persone della società civile, scelta che è stata premiata”, ha osservato Albano.

“La candidatura di Massimo Prosperococco, cui facciamo gli auguri di buon lavoro, incarna perfettamente la necessità di aprire il partito il più possibile, facciamo in tal senso un appello a quelle energie esterne che finora non ritenevano possibile entrare, noi moltiplicheremo i momenti di partecipazione sul territorio, aiutateci a contaminare e arricchire la comunità del PD. Inoltre va registrato il dato della partecipazione, votano all’Aquila quasi 1.400 persone, segno che c’è fame di partecipazione a sinistra anche e soprattutto per contrapporsi alla forte presenza che Fratelli D’Italia esercita sul territorio”.

“Ultima considerazione – ha concluso Albano – il voto delle primarie coincide nel nostro territorio col voto degli iscritti. In provincia infatti Elly Schlein conquista il 58% dei voti degli iscritti mentre in città il 74%, prova del fatto che la comunità del PD aquilano ha fatto proprie le coordinate di apertura e rinnovamento”.

“Una battaglia emozionante – ha aggiunto Prosperococco – Termina finalmente la percezione del partito delle ZTL e dei radical chic, Elly Schlein vince nelle città come nelle periferie. Un risultato importantissimo, anche e soprattutto qui sul territorio, dove non ho dubbi che la costituente aquilana abbia parte del merito. Ho riscontro che tante persone vogliono iniziare a partecipare, adesso noi dovremo essere all’altezza di questa straordinaria richiesta di partecipazione”.

La parola poi a Stefano Palumbo: “Per troppo tempo negli ultimi anni il dibattito nel partito è stato asfittico ed autoreferenziale, concentrato più sulle dinamiche interne che sulle battaglie da costruire all’esterno. Elly Schlein ha invece saputo mobilitare una spinta dall’esterno, spinta di cui c’era un estremo bisogno. Tutto ciò dimostra che il percorso costituente che abbiamo lanciato dopo la sconfitta delle comunali di giugno è la strada giusta. Ovviamente questo percorso non si ferma con il congresso né si esaurisce in esso, al contrario lo rilanciamo con maggiore forza e determinazione, aperto al contributo di tutti, da coloro che si avvicinano alla politica per la prima volta fino a coloro che, delusi, si erano allontanati”.

“Sono davvero felice che a guidare il partito ci sia finalmente la prima segretaria, una donna forte, autonoma e moderna e che ha una chiara visione di come deve cambiare il partito e la società – ha aggiunto Eva Fascetti – il colpo d’occhio delle file ai seggi era straordinario, una comunità che si è ritrovata dopo anni di frammentazione. Adesso bisogna procedere con forza con la costituente aquilana, per un’opposizione più forte e un partito aperto ed inclusivo”.