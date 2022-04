L’AQUILA: CORSO DI GUIDA CICLOTURISTICA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

L’AQUILA – Il Centro Sportivo Italiano (CSI) dell’Aquila, presieduto da Luca Tarquini, organizza il 1^ Corso di formazione per Guida cicloturistica, dal 6 al 15 maggio all’Aquila.

Il corso sarà in modalità mista: due incontri online per la teoria e quattro in presenza, per la pratica.

Le prove pratiche sono in programma il 6, 7, 8 nel centro storico dell’Aquila, con una prova conclusiva il 15 maggio in occasione della passeggiata “L’Aquila in bici”. Questo appuntamento è incluso nel più ampio programma dello Sport Event L’Aquila che si terrà nel capoluogo abruzzese per tutto il mese di maggio e terminerà il 19 giugno con una gara di trail.

La formazione degli sportivi sarà affidata ad Antonio Trifilio, preparatore atletico esperto di Biomeccanica e Fiorvisaggio Pellegrino, Guida cicloturistica FCI e maestro Mtb, allenatore 3^ livello categoria internazionale.

Costo del corso: 300 euro, con uno sconto del 50% riservato ai tesserati CSI e ai residenti nel Comune dell’Aquila, che patrocina l’evento insieme alla Regione Abruzzo.

Il CSI rilascerà ai partecipanti il Certificato di qualifica per Guida Cicloturistica, riconosciuto dal CONI e spendibile lavorativamente nel settore turistico per escursioni e vacanze in bici.

“Lo Sport Event L’Aquila è un appuntamento rivolto a famiglie e appassionati del ciclismo – commenta il presidente del CSI L’Aquila, Luca Tarquini – e il Corso per Guida cicloturistica ne riassume l’essenza, formando operatori qualificati per accrescere il turismo in città”.

Per info e iscrizioni, scrivere a laquila.formazione@csi-net.it