“L’AQUILA CRESCE CON LO SPORT”: L’8 GIUGNO ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA LA “REA PALUS RACE”

L’AQUILA -L’attesissima Rea Palus Race arriva finalmente per la prima volta a L’Aquila, promettendo un’esperienza indimenticabile di resistenza, resilienza e sportività. Organizzata da Sporteventi SSDRL, con il patrocinio e il contributo del comune dell’Aquila e della Regione Abruzzo, questa emozionante corsa ad ostacoli si terrà per la prima volta nella città aquilana l’ 8 giugno 2024, segnando un momento storico per atleti e appassionati.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per la comunità di L’Aquila di celebrare la forza dello spirito umano attraverso lo sport. Ambientato sullo sfondo dei luoghi storici della città, il percorso della Rea Palus Race metterà alla prova i partecipanti con ostacoli progettati per mettere in evidenza la loro forza, agilità e determinazione.

“Siamo entusiasti di portare per la prima volta la Rea Palus Race a L’Aquila,” ha dichiarato Andrea Molinari, Direttore Eventi presso Sporteventi SSDRL. “Questo evento rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un’opportunità per la comunità di riunirsi, celebrare la resilienza e affrontare insieme nuove sfide. L’evento è infatti inserto – con orgoglio per il nostro sodalizio – all’interno del palinsesto “L’Aquila cresce con lo sport 2024”, importante iniziativa comunale che pone l’accento sulle manifestazioni che porteranno qualità e visibilità al territorio.”

Le iscrizioni per la prima edizione della Rea Palus Race a L’Aquila sono ora aperte sul sito web https://www.reapalusrace.it/la-corsa-con-ostacoli-l-aquila/. I primi iscritti avranno la possibilità di garantire il loro posto in questa avventura unica e faranno parte di un evento che segnerà l’inizio di una nuova fortunata serie di manifestazioni.

Oltre alla competizione emozionante, i partecipanti potranno godere di una giornata all’insegna dello sport, della salute e del benessere. Grazie al supporto della comunità locale e al patrocinio del Comune di L’Aquila attraverso il progetto “L’Aquila cresce con lo Sport”, la prima edizione della Rea Palus Race promette di essere un momento indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno.