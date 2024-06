L’AQUILA CRESCE CON LO SPORT: SPETTACOLI DI DANZA A PIAZZA BARISCIANELLO DA DOMANI

L’AQUILA – Le Associazioni Sportive aquilane Centro Studi Revolution Dance, Paq Center e Zero Gravity sono liete di annunciare “Rebirth: danza per L’Aquila”, evento, inserito nel programma L’Aquila Cresce con lo Sport 2024, che si svolgerà a partire da domani giovedì 20 fino al 23 giugno presso Piazza Bariscianello sotto la scalinata di San Bernardino.

I protagonisti degli spettacoli saranno oltre cinquecento allievi danzatori aquilani e non, dai più piccoli ai più grandi, che porteranno sul palco la loro passione e si esibiranno nelle seguenti diverse discipline: danza classica, danza moderna e contemporanea, hip hop, break dance, ginnastica acrobatica e ritmica.

Il programma dettagliato delle giornate dedicate interamente alla danza in tutte le sue forme e diverse sfaccettature: – 20 giugno ore 21.00: la Zero Gravity, diretta da Jacopo e Alessio Scotti, presenterà “Animali fantastici” – 21 giugno ore 21.00: la Zero Gravity presenterà “Pirati dei Caraibi”

– 22 giugno 21,15: il Centro Studi Revolution Dance, diretto da Alessia Pilolli e Paolo Lepidi, presenterà due spettacoli di “Peter Pan”. – 23 giugno ore 21,00: il Paq Center, diretto da Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini, presenterà “This is Michael”.

La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza aquilana, si rivela dunque una buona occasione di condivisione, socialità, inclusione e sensibilizzazione dei cittadini allo sport e all’arte.