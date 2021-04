L’AQUILA, CUCCHIARELLA (LEGA): “AL VIA ULTERIORI LAVORI PER PARCHEGGI A MONTICCHIO”

L’AQUILA – Continuano i lavori per il miglioramento della Frazione di Monticchio.

Lo spiega in una nota il consigliere comunale della Lega Laura Cucchiarella: “viste le segnalazioni di molti residenti, riguardanti la necessità di tracciare la nuova segnaletica orizzontale ormai deterioratasi presso l’area di sosta in piazza del Popolo a Monticchio, nei giorni scorsi abbiamo effettuato dei sopralluoghi con gli Agenti della Polizia Municipale. È stata, di conseguenza, redatta una nuova ordinanza (nr. 158/T del 23.03.2021) per l’istituzione del senso unico in via delle Aie (dalla S.P. 36), che ha permesso di aumentare di tre unità il numero dei parcheggi a disposizione della cittadinanza e dei residenti”.

Questa necessità, spiega ancora Cucchiarella, “è sopraggiunta per facilitare sia l’utenza dell’ufficio postale che l’utenza delle attività commerciali presenti in paese, che hanno riaperto a seguito della ricostruzione post sisma degli edifici nelle quali insistevano già prima del 6 Aprile 2009.”

Continua il consigliere: “E’ stato possibile, inoltre, individuare un secondo stallo per la sosta riservato ai diversamente abili in via Beato Timoteo, per permettere con più facilità alle persone con handicap di raggiungere la vicina chiesa e l’ufficio postale.”

Questi sono solo gli ultimi interventi che, grazie all’amministrazione comunale, al Sindaco Pierluigi Biondi nonché all’Assessore Carla Mannetti, è stato possibile eseguire in questa frazione, alla quale ho personalmente prestato costante e seria attenzione, visto soprattutto lo status quo ereditato dalla vecchia amministrazione di centro-sinistra.”

Conclude Cucchiarella: “non è certo questo l’ultimo intervento previsto per la frazione di Monticchio, infatti a breve partiranno i lavori per la sistemazione dell’interno del cimitero, dopo la riqualificazione dell’esterno compiuta nei mesi passati.”