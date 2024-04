L’AQUILA: CUCCIOLO DI MALAMUTE NEUROLOGICO, OIPA CHIEDE AIUTO PER IL DOLCISSIMO CANE “KINDER”

L’AQUILA – Ennesima richiesta di aiuto da parte delle volontarie della sezione dell’Aquila di Oipa – l’Organizzazione internazionale protezione animali – su Facebook.

Questa volta la volontarie, impegnate giorno e notte nella complicatissima e difficilissima “battaglia” per aiutare gli animali più in difficoltà, chiedono aiuto per Kinder, cucciolo di Malamute neurologico. “Kinder non sta affatto bene – spiegano le volontarie -. Stiamo facendo fare tutti gli esami del caso per cercare il motivo alla base del suo malessere. Ovviamente tutto ciò ha un costo, estremamente elevato, e abbiamo bisogno del vostro aiuto”.

Nei commenti al post all’indirizzo internet https://fb.watch/rzMx-86V4L/, sono state pubblicate le foto di due fatture (a cui – spiegano ancora le volontarie – vanno aggiunti anche altri esami ed il ricovero).

“Per fare un’offerta, anche la più piccola, scriveteci in privato e manderemo i riferimenti: 351 972 5147 (lasciate un messaggio su WhatsApp). Grazie a chi ci aiuterà”, scrivono infine le ragazze dell’Oipa”.