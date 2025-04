L’AQUILA: CUP ASL INFLESSIBILE CON UNA 93ENNE, “NIENTE PRENOTAZIONE, LISTE PIENE”

L’AQUILA – Richiede una visita di radiologia interventistica per curare i suoi malanni ma al Cup dell’Asl dell’Aquila fanno sapere che non se ne parla per ora visto che è tutto pieno. Non si tratta di una visita di estrema urgenza ma al computer dell’Asl poco importa che la paziente ha 93 anni. Gli operatori allo sportello hanno fatto il possibile ma è stato vano.

Al massimo si potrà vedere se ci sono posti, ma senza indicare una data verosimile, intorno alla metà di giugno. Ma i familiari dell’anziana, che ha bisogno di infusioni per problemi alle articolazioni data la veneranda età, temono che dopo quella data i tempi potranno allungarsi vieppiù per via delle ferie di medici e paramedici.

Il figlio della donna ha poi contattato il reparto per tentare di avere un appuntamento più o meno ravvicinato, tenendo conto, per l’appunto. dell’età avanzata, ma anche se con la massima cortesia gli hanno fatto intendere che non ci sono margini di manovra. “Non è piacevole”. ha commentato, ” fare due ore di fila al Cup e non aver coincluso niente sempre tenendo presente che il tempo per gli anziani corre di più”.