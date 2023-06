L’AQUILA: DA BATMAN ALLA SIRENETTA, ECCO L’EDIZIONE 2023 DI “FAVOLE IN DANZA” AL PARCO DEL CASTELLO

L’AQUILA – Tutto pronto per l’edizione 2023 di “Favole in danza”, kermesse con cinque spettacoli in scena all’Auditorium del Parco del Castello dell’Aquila il 10-11-12 giugno.

Il Festival si aprirà sabato 10 con lo spettacolo pomeridiano “La Sirenetta”, alle ore 17 sul palco dell’Auditorium, dedicato ai più piccoli dai 4 agli 8 anni. Alle ore 21.30 sarà invece la volta di “Batman”.

I gruppi dei ragazzi più grandi con la Crew di hip hop Hanami Project, capitanati da Alessio Colella, si esibiranno sulle note del celebre film di Tim Burton, attraverso coreografie di danza hip hop, modern e contemporaneo. Gli ospiti Orlando Moltoni e Bruno Pischedda, che hanno seguito i ragazzi per tutto l’anno, prenderanno parte allo spettacolo interpretando i famosi personaggi del Jocker ed Enigma. Batman sarà interpretato dal Maestro Colella.

L’11 giugno si cambia totalmente genere e – mentre il Musical “Grease” la farà da padrone all’interno dell’Auditorium con i gruppi degli adolescenti sulle melodie del celebre film di John Travolta – sul palco all’aperto, sempre alle ore 21.30, andrà in scena una suite tratta dall’Opera Classica “Le Corsaire”, a cura delle ballerine e dei ballerini dei corsi accademici dal IV all’VIII anno, che, seguiti costantemente dal Maestro Simone Pergola – docente diplomato in Accademia Nazionale Danza e attualmente impegnato come ballerino solista in Arena a Verona – hanno vinto la scommessa di riuscire a portare in scena un’opera ritenuta tra le più difficili del repertorio classico.

Lo spettacolo di danza classica vedrà la partecipazione del ballerino professionista Mirko Melandri.

Non poteva mancare, per chiudere l’anno di studi del Centro Danza “Art Nouveau”, il saggio di musica e canto diretto dal Maestro Giuseppe Lucente (Canto, Coro di Voci Bianche e Pianoforte), dalla Maestra Lorenza Mazzonetto (Violino) e dalla Maestra Valeria Tiganick (Canto). I piccoli artisti si esibiranno l’11 giugno all’Auditorium del Parco alle ore 16.00

Lunedì 12 alle ore 21.30, la kermesse si chiuderà con “Le Avventure di Pinocchio”, tratto dal celebre romanzo di Carlo Collodi e messo in scena dai bambini dei corsi di Propedeutica fino al III Corso Accademico di Danza Classica, sempre a cura del Maestro Simone Pergola.

Oltre agli spettacoli in centro storico, ci sarà spazio anche per il teatro, con un saggio allestito nello spazio Off del Centro Danza Art Nouveau, in via Rocco Carabba n. 17, martedì 20 giugno alle ore 18.00: la docente Gemma Maria La Cecilia porterà in scena con le sue allieve “La Vita e i Quattro Elementi”, dirette dalla stessa docente ed accompagnate dal Maestro Riccardo Biscetti.

Protagonista sarà anche lo sport, con le ginnaste di Ritmica “L’Etoile” dirette da Erika Bromo, già ginnasta di serie A ed istruttrice federale, che si esibiranno invece presso il palazzetto del Cus L’Aquila, sulla strada statale 17 ovest in località Centi Colella, venerdì 9 giugno alle ore 17.30.

“Si tratta di spettacoli ed esibizioni di grande livello dietro cui c’è un lavoro complesso – afferma la direttrice del Centro Danza ‘Art Nouveau’, Ornella Cerroni -. Sono oltre duecento gli allievi coinvolti, dai 4 fino ai 25 anni, divisi per età e preparazione tecnica. La serietà e la costanza delle famiglie e dei giovani coinvolti hanno reso possibile il coronamento degli studi di danza, canto, musica e teatro con opere, film e musical di livello”.

“Un ringraziamento particolare va al Comune dell’Aquila, Fondazione Carispaq, ditta Edilfrair e a tutti gli operatori e le maestranze del Service Evol Sound e Focus Art”, conclude Cerroni.

