L’AQUILA – “Via libera dal Cipess per l’assegnazione di risorse, pari a 350 milioni di euro, per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ricadenti nel Comune dell’Aquila. Una copertura finanziaria necessaria a dare continuità al processo di ricostruzione in corso che segna un significativo cambio di passo a livello governativo”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine della seduta odierna del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) che ha stanziato un importo di circa 350 milioni di euro destinato agli immobili privati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, per le pratiche di riparazione, ricostruzione o acquisto di immobile sostitutivo.

Il Cipess ha inoltre deliberato uno stanziamento aggiuntivo per l’incremento del costo dei lavori di realizzazione del collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di Collemaggio e viale Luigi Rendina, per un importo di oltre un milione di euro.

“Il mio ringraziamento va a quanti hanno contribuito al conseguimento di questo obiettivo: dai dirigenti ai funzionari del nostro Comune, a quelli delle strutture tecniche ministeriali con cui è stato possibile dialogare in maniera costruttiva per far comprendere le esigenze di questa terra, al capo della Struttura di missione sisma 2009, Mario Fiorentino e al responsabile dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione dell’Aquila per le esigenze manifestate nel corso delle interlocuzioni con la struttura interministeriale e al governo Meloni che continua a dare risposte concrete al territorio” ha concluso il sindaco Biondi.