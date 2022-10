L’AQUILA: DA COMUNE PIU’ FONDI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila rafforza il sostegno economico a enti e associazioni culturali convenzionate per mitigare gli effetti dell’attuale emergenza economica.

Con una delibera di giunta, infatti, è stato approvato il riconoscimento di un incremento delle somme da erogare come contributi ordinari pluriennali, immediatamente eseguibile per l’annualità 2022, in particolare a beneficio di quelle istituzioni con cui l’ente ha stipulato una convenzione di più lunga durata, nello specifico per il triennio 2021/2023.

“Abbiamo deciso di aumentare i contributi ordinari alle istituzioni culturali della nostra città per sostenerle in un momento di crisi economica generalizzata ancor più con il difficile periodo pandemico. La cultura svolge un ruolo strategico per una comunità che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti verso possibilità nuove di conoscenza e di sviluppo. Il grado di progresso di una collettività, infatti, va di pari passo con la capacità di sostenere l’arte nelle sue molteplici forme”, spiega in una nota il sindaco Pierluigi Biondi.