L’AQUILA: DA DOMANI AREA PEDONALE ESTIVA IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – La giunta comunale dell’Aquila, su proposta dell’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella, ha approvato oggi l’istituzione dell’area pedonale per il periodo estivo, da domani, 28 luglio, fino all’11 settembre.

Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 24, e il sabato e la domenica dalle 20 alle 2, sarà interdetta la circolazione in tutta l’area di piazza Duomo, piazza della Repubblica, piazza San Biagio, comprese le vie adiacenti e di collegamento.

Per quanto riguarda via Garibaldi, in aggiunta agli orari già esistenti, sarà chiusa al traffico da lunedì a venerdì dalle 19 alle 2 e sabato e domenica dalle 13 alle 2.

“Gli orari sono frutto di un dialogo proficuo che abbiamo avuto con le associazioni di categoria di commercianti, ristoratori e titolari dei pubblici esercizi – ha commentato l’assessore Cucchiarella – si è cercato di venire incontro a queste attività produttive, riducendo l’orario di inizio dell’isola pedonale dalle 19 alle 20 per l’area di piazza Duomo e dintorni. Per quanto riguarda via Garibaldi, si è proceduto alla contrazione dell’orario di fine del blocco del traffico, in passato fissato alle 6 del mattino successivo”.

“Ciò, anche per rispetto dei residenti che da tempo lamentano una difficile coabitazione con i locali della cosiddetta movida. La polizia municipale ha indicato, di concerto con l’assessore Cucchiarella, i percorsi alternativi per raggiungere gli esercizi al dettaglio ubicati in via Garibaldi: parcheggio di piazza Santa Maria Paganica verso viale Duca degli Abruzzi o verso via della Genca, oppure dal parcheggio di via Antinori verso viale Duca degli Abruzzi o via San Basilio oppure ancora verso via Tre Spighe”.

Cucchiarella ha inoltre precisato che, d’intesa con l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani, saranno implementati gli orari della navetta di collegamento tra il terminal di Collemaggio e il centro storico.