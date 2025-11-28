L’AQUILA: DA DOMANI DISPONIBILI 65 POSTI AUTO NELL’AREA DI PORTA CASTELLO

L’AQUILA – Da domani 65 nuovi posti auto saranno disponibili nell’area di Porta Castello, in via Tagliacozzo, ampliando l’offerta di sosta a ridosso del centro storico dell’Aquila. L’intervento rientra nel pacchetto di opere approvato dalla Giunta comunale per la realizzazione di tre nuovi parcheggi nel cuore della città, per un totale di circa 100 stalli e un investimento complessivo di 474mila euro, finanziati interamente con fondi comunali.

Gli interventi riguardano altre due aree strategiche, ovvero quella posta sotto la Chiesa di San Silvestro, che sarà recuperata e destinata alla sosta, e la zona di via Barete, in prossimità dell’incrocio con viale Duca degli Abruzzi.

I lavori sull’area a ridosso del Castello, di proprietà demaniale, sono stati resi possibili grazie a un’intesa tra il Comune dell’Aquila e il MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo.

“Questa apertura contribuirà a rendere il centro storico più accessibile e vivibile – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani, e l’assessore alle Opere Pubbliche, Vito Colonna, in una nota congiunta – L’ampliamento dei parcheggi è un tassello fondamentale in una strategia più ampia che mira a sostenere la mobilità, favorire i flussi turistici e accompagnare la ripresa delle attività economiche. La collaborazione con il MuNDA dimostra come sinergie istituzionali possano generare benefici immediati per la città”.