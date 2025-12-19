L’AQUILA: DA DOMANI VIA AL SEMAFORO DI VIA XX SETTEMBRE DOPO LA FINE DEI LAVORI PER I SOTTOSERVIZI

L’AQUILA, 19 dicembre 2025 – Da domani, sabato 20 dicembre, torna interamente percorribile in entrambi i sensi di marcia via XX Settembre, all’Aquila, con la rimozione del semaforo che ha a lungo regolato il traffico sull’arteria per consentire i lavori di realizzazione dei sottoservizi.

Nella giornata di oggi è in corso il rifacimento del manto di asfalto nell’ultimo tratto interessato dal cantiere, propedeutico alla riapertura completa dell’arteria in entrambe le carreggiate.

L’ultimo tratto di via XX Settembre interessato dal cantiere che viene riaperto domani è quello prospicente all’incrocio con via Niccolò Persichetti, chiuso dall’8 gennaio scorso per consentire i lavori del II lotto del secondo stralcio dell’opera.

I lavori sono stati lunghi e complessi con inevitabili disagi alla circolazione, dal momento che si è stati costretti a risolvere interferenze di varia natura a partire da alcuni ritrovamenti archeologici.

Sono stati complessivamente 4 i tratti di via XX Settembre chiusi a intermittenza con il senso unico alternato regolato da impianti semaforici.

Gran Sasso Acqua spa, stazione appaltante dell’opera, ringrazia la cittadinanza per la pazienza e lo spirito di collaborazione con cui ha convissuto per diversi mesi con disagi fisiologici che si è tentato in tutti i modi di contenere, e la stessa impresa che ha realizzato i lavori per aver ottimizzato il più possibile i tempi.