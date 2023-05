L’AQUILA: DA GIOVEDI’ I MONDIALI DI BREAK DANCE, CAMBIO LOCATION PER RISCHIO MALTEMPO

L’AQUILA – L’Aquila è pronta a ospitare i mondiali di break dance, per i quali sono attesi 500 partecipanti da 35 nazioni. A causa delle forti incertezze legate al meteo, la manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere al Parco del Castello si terrà negli spazi della discoteca Bliss, in località Monticchio.

Il Check the style-World Final organizzato da Jacopo Scotti (titolare della palestra Zero Gravity) è stato presentato nei giorni scorsi in Comune alla presenza del vincitore dell’anno scorso Matteo Lerose.

Cambia la location ma non l’atmosfera che accompagna l’evento, che rientra nel ricco calendario di “L’Aquila rinasce con lo Sport 2023” promosso e finanziato dal Comune: da giovedì 11 a domenica 14 il ritmo di hiphop farà da sottofondo alle performance dei ballerini che arriveranno da tutto il mondo per sfidarsi nel capoluogo abruzzese.

La breakdance ormai divenuta anche disciplina olimpica che sarà ai prossimi giochi di Parigi 2024 sta prendendo uno spazio sempre più importante nella cultura, nell’arte, nello sport e nella quotidianità, e la realtà del Check the style è sicuramente un fiore all’occhiello di tutto il movimento italiano e del territorio aquilano in particolare.

Il programma è disponibile all’indirizzo www.checkthestyle.it. Gli organizzatori invitano alla massima partecipazione.