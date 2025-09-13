L’AQUILA: DA LUNEDI’ 15 CAMBIA IL SENSO DI MARCIA IN VIA FORTEBRACCIO CON PERCORRENZA IN SALITA

L’AQUILA – Da lunedì 15 settembre cambia il senso di marcia in via Fortebraccio, con percorrenza in salita da via Caldora verso via San Bernardino. A partire dalle 6:30 di lunedì personale del Servizio segnaletica del Comune dell’Aquila sarà a lavoro per il ripristino della viabilità (modificata nel corso delle scorse settimane per consentire lo svolgimento degli appuntamenti del cartellone estivo promosso dall’amministrazione) con il supporto di agenti della Polizia municipale.
Si invita a prestare attenzione sia alla rinnovata segnaletica sia alle indicazioni che verranno fornite agli automobilisti dal personale di PM.
- L’AQUILA: DA LUNEDI’ 15 CAMBIA IL SENSO DI MARCIA IN VIA FORTEBRACCIO CON PERCORRENZA IN SALITAL'AQUILA - Da lunedì 15 settembre cambia il senso di marcia in via Fortebraccio, con percorrenza in salita da via Caldora verso via San Bernardino. A...