L’AQUILA: DA OGGI BIGLIETTO UNICO TRENO+BUS PER CENTRO, OSPEDALE E UNIVERSITA’

L’AQUILA – Arrivare in treno alla stazione dell’Aquila e con lo stesso biglietto raggiungere comodamente il polo universitario di Coppito, l’Ospedale San Salvatore, la basilica ed il terminal bus di Collemaggio e il centro storico in via XX Settembre, nel rispetto dell’ambiente, lasciando l’automobile in garage e risparmiando sui costi.

Sono alcuni dei vantaggi dell’accordo tra Trenitalia Abruzzo (Gruppo Fs Italiane) e Ama – operativo da oggi – nato per agevolare l’utilizzo del treno in combinazione con i bus urbani del capoluogo abruzzese.

Dal lunedì al sabato, nel piazzale antistante la stazione dell’Aquila partiranno ed arriveranno più di 80 corse bus in combinazione con gli orari dei treni regionali e con tempi di interscambio particolarmente agevoli tali da consentire un facile trasbordo.

Il biglietto combinato treno+bus si può acquistare su tutta la rete di vendita Trenitalia: in formato cartaceo nelle biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati; in formato elettronico sul web all’indirizzo www.trenitalia.com e con l’App Trenitalia.

Questa soluzione di viaggio rientra nel progetto nazionale di intermodalità che mira ad agevolare l’interscambio ferro/gomma, facilitando l’accesso ai servizi attraverso l’acquisto di un unico biglietto, in linea con gli obiettivi e gli impegni del Gruppo FS per creare valore per la collettività in modo duraturo e responsabile nei confronti di ogni dimensione della sostenibilità.

