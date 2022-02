L’AQUILA: DA ROTARY CLUB GAN SASSO DONAZIONE A SCUOLA MAESTRE PIE FILIPPINI

L’AQUILA . Il 23 febbraio i rotariani di tutto il mondo celebrano il Rotary Day, anniversario della fondazione del Rotary a Chicago nel 1905, quando l’avvocato Paul Harris ebbe l’intuizione di mettere in comunione persone provenienti da diversi mondi professionali per fare del bene.

Oggi i rotariani sono più di 1.400.000 sparsi in tutto il mondo.

Per ricordare e celebrare questa ricorrenza il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia ha donato alla scuola materna ed elementare “Maestre Pie Filippini” due computer portatili e relativi accessori di ultima generazione che saranno sistemati all’interno dell’aula di Informatica e che serviranno per le numerose attività curricolari ed extracurricolari che la Scuola pone in essere quotidianamente.

Le attrezzature sono state consegnate alla dirigente scolastica suor Lucia Estrafallaces dalla Presidente del Club Luisa Di Laura accompagnata dai membri del direttivo e rappresentanti dei soci Anna Coletti, Stefano Di Cocco, Roberta Gargano, Carla Lettere e Bernadette Pizzoferrato.

“La nostra scuola è una scuola completamente adeguata dal punto di vista sismico, è stata abbattuta e ricostruita seguendo i più avanzati criteri” dice la Dirigente scolastica suor Lucia “ma la nostra attenzione più grande è sempre rivolta ai più giovani e alla loro crescita. Abbiamo a disposizione moltissime aule destinate al loro percorso formativo e didattico: di informatica, di lingua, una grande palestra, un refettorio, una grande aula magna per gli incontri e le feste con le famiglie che speriamo di poter riprendere a breve. Siamo una scuola nel cuore della città, stiamo ripartendo con entusiasmo e fatica e al centro del nostro cammino ci sono, sempre loro, i bambini, ai quali cerchiamo con l’impegno di tutto il corpo docente di trasmettere i valori cristiani del rispetto e dell’inclusione”