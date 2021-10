L’AQUILA, DAL 14 OTTOBRE DEMOLIZIONE ISTITUTO SUORE ZELATRICI VIA SALLUSTIO: MODIFICHE VIABILITA’

L’AQUILA – Il comando di polizia municipale dell’Aquila rende noto che da dopodomani, giovedì 14 ottobre, e fino al 24 ottobre (salvo proroghe), la circolazione lungo via Sallustio subirà delle modifiche per via dei lavori di demolizione del fabbricato dell’Istituto Suore Zelatrici del Sacro Cuore Ferrari.

In particolare, sarà chiusa al transito delle auto la stessa via Sallustio nel tratto compreso tra via Camponeschi e via degli Scardassieri e non si potrà passare né con i veicoli né a piedi lungo via Gaglioffi (tratto tra via Sallustio e via degli Scardassieri) e via degli Scardassieri (tra via Gaglioffi e via Sallustio). Sulla parte di via Sallustio interessata dai lavori e vietata fino al 24 ottobre al transito delle auto sarà allestito un percorso pedonale protetto.

L’accesso alla medesima via Sallustio sarà possibile percorrendo corso Federico II, piazza Duomo e via Marrelli, l’uscita attraverso via Patini e piazza Duomo oppure da via Marrelli verso piazza Palazzo.