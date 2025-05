L’AQUILA: DAL 5 AL 7 GIUGNO IL PRIMO SUMMIT DI FUTURE PROOF SOCIETY

L’AQUILA – Sarà all’Aquila la prima edizione di FPS25 l’evento annuale di FutureProofSociety: una tre giorni in cui si alterneranno ospiti di governo, politica, grandi aziende e tra i più grandi pensatori delle sfide di un mondo che si sta ridefinendo sotto i nostri piedi: un sistema energetico in profondo cambiamento, una rivoluzione tecnologica guidata dall’AI e un nuovo ordine mondiale.

Decine gli ospiti internazionali in città tra il 5 e il 7 giugno: Anne Applebaum, Vaclav Smil, Benedict Evans, Meredith Whittaker. E ancora Giulio Boccaletti, Luca Romano, Ilaria Capua, Benedetto Levi, Marcello Ascani, Francesco Oggiano, Avvocato dell’Atomo. (Qui il programma con i luoghi di incontro)

“All’Aquila ci sarà il primo evento dedicato a rompere la solitudine delle generazioni che vogliono cambiare davvero le cose”, spiega in una nota Alessandro Tommasi, ceo e founder di FutureProofSociety.

“FutureProofSociety è l’evoluzione naturale di un percorso: da awareness a mobilitazione, da storytelling a strategy. Si definisce così FutureProofSociety, la nuova sfida che unisce think tank e strategie di advocacy per una società a prova di futuro, lanciata da Alessandro Tommasi, già fondatore di Will Media e NOS”, si legge ancora nella nota.

“FutureProofSociety si posiziona come un’infrastruttura culturale e strategica pensata per aiutare aziende, media e istituzioni a comprendere – e affrontare – le grandi transizioni del nostro tempo: energetica, digitale e geopolitica. La sua metodologia proprietaria si articola in tre fasi – Foresight, Plot, Strategy – e integra la lettura dei macrotrend globali con strumenti di consulenza, produzione di contenuto e attivazione di community”.

“Abbiamo bisogno di tornare a parlare con coraggio delle grandi trasformazioni che l’Europa e l’Italia devono affrontare, soprattutto in un momento in cui i cambiamenti impongono più di sempre la capacità di anticiparli e gestirli, piuttosto che la corsa a inseguirli e ad adattarsi. FutureProofSociety nasce da una convinzione semplice e radicale: bisogna passare dalla cultura della considerazione alla strategia del cambiamento”, aggiunge Tommasi.

Tra gli speaker confermati ci sono: la giornalista autrice del best seller ‘Autocrazie’ e vincitrice del premio Pulitzer Anne Applebaum, l’ambientalista Vaclav Smil – autore preferito di Bill Gates sui temi dell’energia, l’esperto di AI Benedict Evans, il responsabile EMEA di OpenAI Sandro Giannella, la virologa Ilaria Capua, Giulio Boccaletti, direttore scientifico CMCC, Luca Romano, l’Avvocato dell’Atomo, lo youtuber Marcello Ascani, Benedetto Levi, CEO di Iliad, ma anche Meredith Whittaker, presidente di Signal, al centro dello scandalo omonimo seguito all’uso della app da parte dell’amministrazione americana, e ancora Fill Pill e Francesco Oggiano.

Perché FPS25: “Senza un cambiamento radicale siamo destinati a perdere la nostra rilevanza come Europa. Senza una cultura di sicurezza psicologica per chi osa, per chi sbaglia anche, per chi insegue il cambiamento, non ci sarà recupero del terreno perso, verso Stati Uniti e Cina. Senza spazio per i giovani in una società gerontocratica, non ci sarà cambiamento”.

Cos’è FPS25:

– Un summit di tre giorni per uscire dalla solitudine di chi sente che c’è bisogno di qualcosa di nuovo e vuole costruire un modo diverso di fare le cose — partendo da una cultura che valorizzi il rischio, chi osa, chi sbaglia e poi ci riprova.

– 72 ore di panel, workshop, concerti, keynote speech, performance e momenti di formazione.

– Oltre 40 relatori, 10 keynote speaker di fama internazionale.

Si affronteranno le tre grandi transizioni del nostro tempo – digitale, energetica e geopolitica – da una prospettiva unica: la ricerca di un’autonomia strategica europea in un mondo sempre più competitivo.

E poi attività dallo stand-up commedy allo yoga dalla corsa in giro per la città alla cacao ceremony. Prevista inoltre una rassegna stampa mattutina, attività sportive in gruppo in giro per la città. Plenarie e panel di approfondimento su tech, AI, innovazione, infrastrutture ed energia, life- science, aerospazio, con ospiti d’eccezione, practical workshop e networking”, conclude la nota.