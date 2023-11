L’AQUILA: DAL PRIMO DICEMBRE AL 7 GENNAIO 2024 TORNANO LE APERTURE AL CASTELLO PER IL MAMMUT

L’AQUILA – Dal 1° dicembre al 7 gennaio il Mammut nel Bastione est del Castello Cinquecentesco aquilano sarà aperto dal martedì alla domenica con orario 9.30/18.30, ultima entrata ore 18.00. Chiusura il 25 dicembre e 1°gennaio.

Prenotazione obbligatoria per scolaresche e gruppi di oltre 20 persone all’indirizzo e-mail: [email protected] Biglietto unico per entrambe le sedi: Castello Cinquecentesco e MuNDA, di fronte alle 99 cannelle.

Sarà, quindi, possibile visitare nella stessa giornata anche il Museo Nazionale d’Abruzzo, in via Tancredi da Pentima dove, dal 1° dicembre fino al 3 marzo, sarà allestita la mostra “ Giulio Cesare e Francesco Bedeschini.

Disegno e invenzione all’Aquila nel Seicento” organizzata dal Museo Nazionale d’Abruzzo in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila e la Fondazione Carispaq Biglietto: intero 5 €, ridotto per la fascia d’età 18-25 anni 3 €, gratuito al di sotto dei 18 anni. I biglietti di accesso al Museo Nazionale d’Abruzzo possono essere acquistati direttamente in biglietteria oppure sul portale dei Musei italiani al link https://www.museiitaliani.it/musei/65b75c85-e86f-45cd-83de-c082d467fd9d o sull’app Musei Italiani.