L’AQUILA – Controlli dermatologici, endocrinologici nutrizionali, esami del sangue: la cura del corpo passa soprattutto da specifici programmi di prevenzione che, con la bella stagione alle porte, sono sempre più richiesti.

“Prendersi cura di sé 365 giorni l’anno significa stare bene e sentirsi in forma in ogni stagione, ma in estate, inevitabilmente, le esigenze aumentano e di conseguenza anche le richieste, partendo dalla prenotazione della visita dermatologica fino ad arrivare alla medicina estetica”, spiega Augusto Di Vossoli, amministratore unico della Mediclinica, azienda sanitaria che ha sede all’Aquila e ad Avezzano dove operano circa un centinaio di medici specialisti.

“Nei nostri ambulatori – spiega Di Vossoli – particolare attenzione è riservata alle donne e alle azioni di prevenzione che comprendono controlli ginecologici, senologici e mammografici, dermatologici, nutrizionali e tanto altro. Registriamo, a questo proposito, un incremento del 50% delle visite rispetto al trimestre precedente, segno tangibile che la cultura della prevenzione è sempre più diffusa e rappresenta il primo fondamentale step verso la ricerca del benessere fisico”.

“Un concetto importante da cui partire anche per arrivare preparati all’estate – aggiunge – Come ogni anno, infatti, in questo periodo le richieste crescono e si registra un maggior bisogno di screening ritagliati sulle proprie caratteristiche. Per affrontare la stagione al meglio noi mettiamo disposizione di tutte le donne che vogliono effettuare controlli specifici competenza del personale medico e alta tecnologia con strumentazione all’avanguardia, come il mammografo con tomosintesi per diagnosi più accurate”.

Si tratta, in sostanza, di una tac che “studia” con maggiore precisione la mammella ed è in grado di scovare anche le anomalie microscopiche. L’offerta sanitaria, oltre alle visite senologiche con la mammografia, include visite specialistiche, diagnostica per immagini, terapie, esami di laboratorio. Ampia l’offerta anche per gli sportivi con l’ambulatorio di Cardiologia, Ortopedia, Neurochirurgia Medicina della Sport, Fisioterapia e per gli over con gli ambulatori di Geriatria, Neurologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Reumatologia.

“Per completare l’offerta abbiamo creato anche pacchetti specifici, per tutte le esigenze. Una soluzione comoda anche per chi dispone di poco tempo e non riesce ad organizzarsi, viste le lunghe attese della sanità pubblica che bloccano molti percorsi relativi alla diagnostica per immagini”.

Pacchetto senologico: visita Senologica + ecografia mammaria + mammografia con tomosintesi 140€

Pacchetto ginecologico: visita ginecologica+ ecografia transvaginale e pap test €130

Paccetto dermatologico: visita dermatologica e mappatura nei € 100

Pacchetto Medicina estetica: rughe occhi con Botox € 180

Pacchetto analisi: pacchetto base donna 18 esami € 30.

